بلومبرغ: ارتفاع أسعار النفط وتراجع الأسهم الاوروبية بعد إعلان بوتين التعبئة الجزئية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2022 - 11:12

بلومبرغ: ارتفاع أسعار النفط وتراجع الأسهم الاوروبية بعد إعلان بوتين التعبئة الجزئية

منذ 8 mins 21 September، 2022
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المصدر: بوتين

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