رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: اعمل لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى -في حال حصول شغور رئاسي بعد 31 تشرين الأول- صلاحيات الرئيس كاملة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2022 - 17:16

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: اعمل لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى -في حال حصول شغور رئاسي بعد 31 تشرين الأول- صلاحيات الرئيس كاملة

منذ 48 mins 20 September، 2022
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