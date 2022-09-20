رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: اعمل لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى -في حال حصول شغور رئاسي بعد 31 تشرين الأول- صلاحيات الرئيس كاملة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2022 - 17:16
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: اعمل لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى -في حال حصول شغور رئاسي بعد 31 تشرين الأول- صلاحيات الرئيس كاملة
منذ 48 mins
20 September، 2022
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