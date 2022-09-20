بيلوسي: زيارتنا الى يريفان كانت مقررة قبل التصعيد على الحدود

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن زيارة وفد الكونغرس الأمريكي إلى يريفان كانت مقررة حتى قبل التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان.

وقالت بيلوسي: “في اجتماعات في يريفان، نقلنا رسالة دعم قوي للديمقراطية والأمن في أرمينيا، خاصة بعد الهجوم الأذربيجاني. وقد تم التخطيط لزيارتنا قبل الأعمال العدائية التي بدأت في 12 سبتمبر”.

وأضافت: “وفدنا يعود إلى واشنطن بفخر ومستعد لاستمرار التزام الكونغرس الطويل بأرمينيا ديمقراطية، وقوقاز آمنة وسلمية”.

وقامت بيلوسي بزيارة إلى أرمينيا في 17 سبتمبر، استمرت ليومين حيث التقت بكبار الشخصيات، بما في ذلك رئيس الوزراء نيكول باشينيان، ودانت هجمات “أذربيجان ضد أرمينيا” نيابة عن الكونغرس الأمريكي.

المصدر: وكالات