مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الإثنين 19-9-2022

فيما الخطوطُ الداخليةُ متداخلةٌ بينَ الحكومةِ الممكنِ تشكيلُها، والمصارفِ التي يَصعُبُ تصديقُها، والدولارِ الذي يتعثرُ ضبطُه، ضَبَطَ الصهاينةُ ساعتَهم وكلَّ خطوطِهم على توقيتِ لبنانَ ومقاومتِه..

فالحكومةُ الاسرائيليةُ باتت مكبلةً بعدَ الكلامِ الاخيرِ للامينِ العامِّ لحزبِ الله بحسَبِ الاعلامِ العبري، والجميعُ يترقبُ اعينَ المقاومينَ وصواريخَهم، وعلى اساسِهم تسيرُ المفاوضاتُ التي يجبُ ان تكونَ نتائجُها بما يُرضي اللبنانيين لكي يتمكنَ الاسرائيليونَ من استخراجِ النفط – كما أكدَ مُحللوهم، فيما تأكيداتُ الرئاسةِ اللبنانيةِ انَ المفاوضاتِ باتت في مراحلِها الاخيرةِ بما يضمنُ حقوقَ لبنانَ في التنقيبِ عن الغازِ والنفط، وانَ التواصلَ مع الموفدِ الأميركي عاموس هوكشتاين مستمرٌ حولَ بعضِ التفاصيلِ التقنية..

في تفاصيلِ زيارةِ الوفدِ اللبناني الكهربائي الى طهرانَ اجتماعاتٌ مكثفةٌ معَ المسؤولينَ في وزارتي الطاقةِ والنفطِ الايرانيتين، والبحثُ يتركزُ حولَ مدِّ لبنانَ بالفيول ، واصلاحِ شبكاتِ الكهرباء، وبناءِ معاملَ لتوليدِ الطاقةِ الكهربائيةِ، كما اكدت سفارةُ الجمهوريةِ الاسلاميةِ الايرانيةِ في بيروتَ للمنار، بل اِنَ السفنَ المحملةَ بالفيول الايراني ستكونُ جاهزةً خلالَ اسبوعٍ او اسبوعينِ للابحارِ باتجاهِ لبنانَ بحسَبِ السفارةِ الايرانية..

وبحسَبِ المشاهدِ القادمةِ من الحدودِ الجنوبيةِ، فانَ كاميرا المنار ومراسلَها علي شعيب رَسما مشهداً من العزِّ والثباتِ بوجهِ العنجهيةِ الصهيونية، فوقفَ الزميلُ علي ممتشقاً “لوغو المنار” ومُظَلَّلاً باَقوى المعادلاتِ بوجهِ الجنودِ والدباباتِ والجرافاتِ الصهيونيةِ التي كانت تقومُ باعمالِ التجريفِ عندَ الخطِّ الازرقِ في شبعا، ما اكدَ حقيقةَ انَ الصهاينةَ واقفونَ ليس خلفَ الخطِّ الازرقِ وانما خلفَ الخطِّ الاحمرِ الذي رسمَه المقاومون ..

المصدر: قناة المنار