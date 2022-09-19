السفارة الايرانية : اللقاءات تبحث مساعدة لبنان بمجال الفيول وفق ما جرى الاتفاق عليه مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه وليد فياض – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2022 - 21:34

السفارة الايرانية : اللقاءات تبحث مساعدة لبنان بمجال الفيول وفق ما جرى الاتفاق عليه مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه وليد فياض

منذ 2 ساعة 19 September، 2022
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