وزارة المالية تعلن انهاء المعاملات المتعلقة بالمساعدات الإجتماعية للموظفين الإداريين في القطاع العام عن شهري تموز وآب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 19 2022 - 17:44

وزارة المالية تعلن انهاء المعاملات المتعلقة بالمساعدات الإجتماعية للموظفين الإداريين في القطاع العام عن شهري تموز وآب

منذ 15 mins 19 September، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع اللطميات الحسينية

إغلاق مشاركة