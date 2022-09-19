الجامعة العربية: الوقت لم يحن بعد لعودة سوريا

أعلن مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي، أن “الجزائر لم تشترط أبداً عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة وحضورها القمة العربية”.

وأوضح زكي في تصريح أن “حضور سوريا لم يكن شرطاً جزائرياً، بل كانت الجزائر تحذوها رغبة في أن تشهد القمة العربية القادمة عودة سوريا لإعادة شكل من أشكال اللحمة العربية المفتقدة الآن”، مؤكداً أن “الرغبة في عودة سوريا ليست جزائرية فقط ،بل هناك دول أخرى عربية ترغب في ذلك، لكن عمليا العقبات لا تزال موجودة في طريق تحقيق هذه الرغبة”.

وأضاف زكي أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، خلال زيارته للجزائر تحدث طويلا حول الموضوع وحصل تشاور وكانت نتيجته أن “الوقت لم يحن بعد لعودة سوريا للجامعة، والأمر يحتاج إلى توافق”.

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قال في وقت سابق إن غياب سوريا عن القمة العربية “جاء برغبتها وليس بقرار من الجامعة”، مؤكدا أن “القيادة السورية لم ترغب يوماً في تأجيل القمة العربية أو في طرح شروط معينة، وإنما من باب الحرص على نجاح القمة لا يريدون أن تحتل مسألة سوريا جزء من اهتمامات الحاضرين”.

المصدر: روسيا اليوم