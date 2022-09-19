الكرملين: زيارة بيلوسي مرحبٌ بها إذا ساهمت في إحلال السلام في القوقاز

علّق الكرملين على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى أرمينيا، إذ صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الزيارة مرحب بها “إذا اسهمت في إحلال السلام في القوقاز”.

وقال بيسكوف بهذا الشأن “كل ما يمكن أن يساعد ليس بالكلام بل بالأفعال في تطبيع العلاقات واستقرار الوضع على الحدود، كل هذا يمكن الترحيب به”. ولفت المتحدث باسم الكرملين إلى أن النتيجة الحقيقية لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى يريفان “ستظهر بمرور الوقت”.

هذا، وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد غادرت أرمينيا بعد زيارة استمرت يومين.

المصدر: روسيا اليوم