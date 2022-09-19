اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات العدو الاسرائيلي بالقرب من جبل جرزيم في مدينة نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2022 - 02:14

اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات العدو الاسرائيلي بالقرب من جبل جرزيم في مدينة نابلس بالضفة المحتلة

منذ 2 ساعة 18 September، 2022
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