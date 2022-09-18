بالفيديو | سوريا تجري انتخابات المجالس المحلية وسط مشاركة لافتة

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب للمجالس المحلية لمدة ساعتين في كل المراكز الانتخابية بسورية لتنتهي في تمام التاسعة مساء من اليوم.

وأوضح رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي المستشار جهاد مراد أن التمديد جاء نتيجة لما لحظته اللجنة القضائية أثناء زيارتها للمراكز الانتخابية في دمشق وريفها ووفقا لما ورد من اللجان القضائية الفرعية في المحافظات عن ازدياد نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات حتى الساعة الأخيرة من المدة المحددة لعملية الانتخاب.

عرنوس: انتخابات المجالس المحلية رسالة لأعداء سورية تؤكد تمسكها بالاستحقاقات الدستورية

واكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن انتخابات المجالس المحلية رسالة لكل أعداء سورية تؤكد تمسك الشعب السوري بالاستحقاقات الدستورية رغم الحرب الإرهابية مشيراً إلى أن المشاركة فيها تعني الثبات على الحقوق والثوابت الوطنية والحرص على دم الشهداء.

وشدد عرنوس في تصريح صحفي بعد إدلائه بصوته اليوم في مركز رئاسة الوزراء على أهمية انتخابات المجالس المحلية لأن الإدارة المحلية هي صلة المواطن المباشرة مع الدولة والأداة التنفيذية للحكومة للنهوض بالمجتمع مبيناً أن هذه الانتخابات ستؤدي الى نقل العديد من الصلاحيات المركزية إلى الإدارة المحلية ضمن توجه الدولة لاستكمال الخطة الوطنية للامركزية الإدارية.

وقال عرنوس: الانتخابات التي نشهدها اليوم على امتداد ساحات الوطن هي رسالة لكل أعداء سورية للتأكيد على حرصها في كل الأوقات على إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها لافتاً إلى أن إقبال المواطنين الكبير على المشاركة في الانتخابات يعني الثبات على الحقوق والثوابت الوطنية والحرص على دم الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم والجرحى الذين بذلوا الغالي والنفيس لتبقى سورية عزيزة.

المقداد: المشاركة الكثيفة في انتخابات المجالس المحلية جزء أساسي من أدوات التعبير الديمقراطي

وفي تصريح مماثل قال وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد بعد إدلائه بصوته: “الاستحقاقات الدستورية لم تتوقف طيلة سنوات الحرب الإرهابية والشعب السوري استمر بممارسة حقه وواجبه في هذه الاستحقاقات” مشيراً إلى أن السيد الرئيس بشار الأسد أكد على أن تمارس كل الاستحقاقات الانتخابية سواء كانت الإدارة المحلية أو مجلس الشعب أو الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المحددة وهو ما تم خلال السنوات الماضية على الرغم من كل التحديات وكل ما خططت له الدوائر الغربية لمنع إنجاز هذه الاستحقاقات.

وأضاف المقداد إن المشاركة الكثيفة في انتخابات المجالس المحلية جزء أساسي من أدوات التعبير الديمقراطي عن رغبات الشعب وتحمله مسؤوليته عن حاضر ومستقبل سورية.. ونأمل بأن يقوم المرشحون الناجحون في المرحلة القادمة بدور فاعل في عملية التنمية والتطوير.

صباغ: سورية أنجزت كل استحقاقاتها في مواعيدها الدستورية المحددة

وأكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أن انتخابات المجالس المحلية تضاف إلى سلسلة الاستحقاقات التي أنجزت في سورية بمواعيدها الدستورية المحددة ما يدل على استقرار الحياة الدستورية والسياسية.

وقال صباغ في تصريح للصحفيين بعد الإدلاء بصوته في مركز المجلس “هذا الاستحقاق مهم بكل المقاييس لأنه ترسيخ لمبدأ اللامركزية في إدارة الوحدات الإدارية خلال السنوات الأربع القادمة بهدف تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه” مشدداً على أن القيادة في سورية تولي الدستور والقوانين وكل الاستحقاقات الدستورية الاهتمام الكامل لكي تنجز في أوقاتها المحددة.

وأضاف صباغ “الشعب السوري يقول كلمته.. نحن أبناء الحياة ونحن مع الاستقرار ومع العيش ومع الحياة الدستورية والتشريعية.. نحن مع كل القيم التي نؤمن بها جميعاً في ظل هذه الوحدة الوطنية الراسخة لأبناء الشعب السوري المتكاتفين قلباً واحداً ويداً واحدة”.

وانطلقت في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الاحد انتخابات مجالس الإدارة المحلية في المحافظات السورية كافة. وبدأت المراكز الانتخابية المعتمدة في المحافظات صباح اليوم باستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في انتخابات أعضاء مجالس الإدارة المحلية.

وبلغ عدد المراكز الانتخابية 7348، موزعة على جميع المناطق والمدن والبلدات لتأمين وصول الناخبين إلى المراكز بسهولة. ويتنافس في انتخابات مجالس الإدارة المحلية 59498 مرشحاً على 19086 مقعداً.

المصدر: موقع المنار + وكالة سانا