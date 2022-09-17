بالفيديو.. انطلاق مراسم ذكرى أربعين الإمام الحسين (ع) في مدينة بعلبك وكلمة للسيد نصرالله في ختامها

توجهت المواكب الحسينية إلى مقام السيدة خولة (ع) في مدينة بعلبك، شرق لبنان، اليوم السبت، لإحياء ذكرى أربعين أبيها الامام الحسين (ع).

وانطلق المشاركون من دوار الجبلي باتجاه مقام السيدة خولة، حيث تقدمهم مواكب اللطم الحسيني والفرق الكشفية وحملة الرايات العاشورائية، مرددين شعارات من وحي المناسبة.

وبموازاة ذلك انتظمت مجموعات كبيرة من المحبين في مواكب وانطلقت منذ الصباح الباكر سيراً على الأقدام من منطقة البقاع الشمالي والهرمل إلى مقام السيدة خولة بنت الإمام الحسين (عليهما السلام) في مدينة بعلبك.

وكان الموالون لآل البيت قد انطلقوا منذ أيام من مناطق لبنانية عدة للمشاركة في مراسم الأربعينية التي ينظمها حزب الله في مقام السيدة خولة (ع)، وتُختتم بكلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

ويؤكد المشاركون في المواكب، أن السير إلى مقام السيدة خولة عليها السلام، هو تجديد للعهد للإمام الحسين عليه السلام وتجديد للولاء لسماحة الأمين العام لحـزب الله السيد حسـن نصرالله.

المصدر: موقع المنار