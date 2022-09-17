أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 17-09-2022
الأخبار
ـ «الذئاب المنفردة» تغزو المصارف
ـ قلق أمني وسياسي من توترات تُطيح الاستقرار
ـ بشرى ميقاتي: خطوة واحدة إلى الوراء تكفي
ـ واشنطن لدمشق وحلفائها: اللعبة لم تنتهِ بعد
النهار
ـ اقتحامات المصارف وتعليق الموازنة: الانزلاق المخيف
ـ لقاء فرنسي – سعودي – أميركي في نيويورك للبحث في الموقف من الاستحقاق الرئاسي اللبناني
ـ كتل المعارضة تفقد جلسة التصويت على الموازنة النصاب وميقاتي: لا أقول “ما خلونا”
اللواء
ـ غياب المعالجات يُفجِّر «انتفاضة المودعين» ضد المصارف
ـ اتهامات متبادلة عن «الجهات المحركة».. وبروفة نيابية تُطيح بالموازنة وترفع الرواتب 3 أضعاف
ـ روسيا والصين تروِّجان لنظام دولي جديد خلال قمة شنغهاي
الديار
ـ هل هجمة المودعين على المصارف عفوية أم ضمن خطة مدروسة؟
ـ فرنسا «راجعة» لحل عقدة الاستحقاق الرئاسي برئيس تسوية مشروعه اقتصادي
الجمهورية
ـ المودعون يحذرون: الآتي أعظم
ـ إقفال المصارف 3 أيام
ـ هل «خطف» خط الطفافات الخطوط البحرية الأخرى؟!
البناء
ـ بوتين: أوروبا ضحيّة العنجهيّة الاستعماريّة… وشي: لمنع الثورات الملوّنة… ونصرالله اليوم
ـ الموازنة إلى 26 أيلول بعد تطيير النصاب… ويوم طويل لحرب المودعين والمصارف
ـ تواصل التنديد بالاعتداء على “البناء”… وظهر الإثنين لقاء تضامنيّ في نقابة الصحافة
المصدر: صحف