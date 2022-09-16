طقس نهاية الاسبوع قليل الغيوم والحرارة فوق معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا السبت، قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى دون تعديل على الساحل ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية، وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي حار وجاف نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط نتيجة سيطرة كتل هوائية حارة اتنحسر مساء الاثنين مع اقتراب المنخفض الجوي فيؤدي الى طقس متقلب.

– الطقس المتوقع في لبنان

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، لذا نحذّر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية نهارا.

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى دون تعديل على الساحل ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية .

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي تفوق معدلاتها لهذا الشهر، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول الطقس مساء الى غائم مع اقتراب المنخفض الجوي كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 16 الى 36 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: جيّد اجمالاً.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و70%.

– حال البحر: منخفض الموج.

– حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام