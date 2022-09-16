الرئيس بري رفع الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الموازنة إلى بعد ظهر غد الجمعة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2022 - 00:12
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رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفع جلسة مناقشة الموازنة العامة إلى الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر الجمعة
نائب رئيس مجلس النواب: المماطلة الحاصلة في معالجة الأزمة غير مسبوقة وما من بلد يمكن أن يخرج من أزمته مع النمط الحالي
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: وضع البلاد النقدي والمالي في اسوأ حال ووسط هذه الظروف الصعبة المطلوب حفظ الانتظام العام
النائب رعد: تستطيع الموازنة تحمل كلفة الزيادة المطلوبة لرواتب القطاع العام وأدوية مرضى السرطان وإن أدى ذلك لارتفاع العجز
نائب الأمين العام لحزب الله: لبنان يفاوض من موقع قوة الحق ووحدة الموقف والاستعداد لمواجهة التحديات على حقوقه النفطية
الشيخ نعيم قاسم: الفرصة لتأليف الحكومة لم تفت بعد ويجب أن يكون الحوار هو الأساس حتى يتم الاتفاق على رئيس جديد
جمعية المصارف: على الدولة سوق "المعتدين" إلى المحاكم وسنتخذ إجراءات احترازية لتأمين سلامتنا
صندوق النقد الدولي: فريق من الصندوق يزور لبنان الأسبوع المقبل لمناقشة سبل الاسراع بتنفيذ الاصلاحات للحصول على قرض
إعلام العدو يتحدث عن إصابة مستوطن بجروح بإطلاق نار في مستوطنة كرمئيل بالخليل والأمن يطلب من سكانها التزام منازلهم
إعلام العدو يقول إنه لم يتم تحييد منفذ العملية في كرمئيل بل انسحب من المكان وتم إغلاق المستوطنة من كل الجهات
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خلال العرض العسكري لوزارة الداخلية: العدو فشل في تحقيق أهدافه الإجرامية
الحوثي: أمن بلدنا هو لصالح كل الشعوب المجاورة ونحذر الأعداء من الاستمرار في مؤامراتهم لاستهداف شعبنا وبلدنا
الرئيس التونسي قيس سعيد يصدر أمرا بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية في 17 كانون الأول المقبل
الرئيس الروسي خلال لقائه نظيره الصيني: نتمسك بحزم بمبدأ الصين الواحدة وندين استفزازات واشنطن وأقمارها الصناعية بتايوان
الرئيس الروسي: محاولات بناء عالم أحادي القطب اكتسبت شكلا قبيحا في الآونة الاخيرة
الرئيس الصيني شي جينبينغ: الصين مستعدة للعمل مع روسيا لدعم مصالحنا الرئيسية المتبادلة وتعميق التعاون العملي
شركة النفط الروسية روسنفت تحقق أرباحا بقيمة 7.3 مليار يورو في النصف الأول من العام الحالي بارتفاع نسبته 13.1 %
وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على على أكثر من 40 شخصية و30 شركة في روسيا
رئيسة الحكومة الفرنسية: نحث العائلات والشركات والسلطات المحلية على خفض استخدام الطاقة بنسبة 10%
مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعو روسيا إلى سحب قواتها من محطة زابوريجيا الأوكرانية واعتراض روسيا والصين
الخارجية الأفغانية: قرار واشنطن نقل الأموال الأفغانية المجمدة إلى مصرف سويسري مرفوض وينافي المعايير الدولية
الرئيس بري رفع الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الموازنة إلى بعد ظهر غد الجمعة
منذ 3 ساعة
15 September، 2022
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