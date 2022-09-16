الرئيس بري رفع الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الموازنة إلى بعد ظهر غد الجمعة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2022 - 00:12

الرئيس بري رفع الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الموازنة إلى بعد ظهر غد الجمعة

منذ 3 ساعة 15 September، 2022
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