التحكم المروري: قتيل و3 جرحى نتيجة تصادم مركبتين على اوتوستراد الاسد باتجاه دوار السمكة خط الاوزاعي البحري – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 16 2022 - 00:12

التحكم المروري: قتيل و3 جرحى نتيجة تصادم مركبتين على اوتوستراد الاسد باتجاه دوار السمكة خط الاوزاعي البحري

منذ 3 ساعة 15 September، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع اللطميات الحسينية

إغلاق مشاركة