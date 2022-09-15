الشيخ قاسم: للاستفادة من الحكومة الحالية كمنطلق لتأليف الحكومة الجديدة

أكد نائبُ الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لبنانَ اليومَ يفاوضُ من موقعِ قوةِ الحقِ ووحدةِ الموقفِ والاستعدادِ لمواجهةِ التحدياتِ على حقوقِه النفطيةِ والغازيةِ مع العدو الإسرائيلي.

وفي كلمة ألقاها خلالَ إجتماعٍ معَ المبلغينَ في بيروت، شدد الشيخ قاسم على أنَ الفرصةَ لتأليفِ الحكومةِ في لبنان لم تَفُت بعد، ويمكنُ الاستفادةُ من الحكومةِ الحاليةِ كمنطلقٍ لتأليفِ الحكومةِ الجديدة.

واعتبر الشيخ قاسم أنَ من يريدُ الحلَ في لبنانَ يجبُ أن ينفتحَ على القوى النيابيةِ المختلفةِ في البلدِ لإيجادِ قواسمَ مشتركة، ويجبُ أن يكونَ الحوارُ هو الأساسَ حتى يتمَ الاتفاقُ على رئيسٍ جديدٍ وعلى كيفيةِ بناءِ مستقبلِ البلد.

المصدر: قناة المنار