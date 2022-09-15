الرئيس بري رفع جلسة مجلس النواب الى الخامسة عصرا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2022 - 16:28
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رفع جلسة مجلس النواب في ساحة النجمة المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة لعام 2022 الى الساعة الخامسة عصراً
نائب رئيس مجلس النواب: المماطلة الحاصلة في معالجة الأزمة غير مسبوقة وما من بلد يمكن أن يخرج من أزمته مع النمط الحالي
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: وضع البلاد النقدي والمالي في اسوأ حال ووسط هذه الظروف الصعبة المطلوب حفظ الانتظام العام
النائب رعد: تستطيع الموازنة تحمل كلفة الزيادة المطلوبة لرواتب القطاع العام وأدوية مرضى السرطان وإن أدى ذلك لارتفاع العجز
قصر بعبدا: رئيس حكومة تصريف الأعمال بحث مع الرئيس عون ملف تشكيل الحكومة والاتصالات الجارية للإسراع في عملية التأليف
قصر بعبدا: الرئيسان عون وميقاتي تطرقا الى آخر المعطيات المتعلقة بملف ترسيم الحدود البحرية ومهمة الموفد الأميركي
نائب الأمين العام لحزب الله: لبنان يفاوض من موقع قوة الحق ووحدة الموقف والاستعداد لمواجهة التحديات على حقوقه النفطية
الشيخ نعيم قاسم: الفرصة لتأليف الحكومة لم تفت بعد ويجب أن يكون الحوار هو الأساس حتى يتم الاتفاق على رئيس جديد
الخارجية الأميركية: نعتقد أنه بالإمكان الوصول الى حلّ وسط لترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل"
استشهاد الفتى الفلسطيني عدي صلاح بعد إصابته برصاصة بالرأس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر دان غرب جنين
مستوطنون صهاينة يعتدون على سيارات الفلسطينيين بين مدينتي رام الله وأريحا
حركة حماس: ندين بشدة العدوان المتكرر على سوريا وخاصة قصف مطاري دمشق وحلب ونؤكد وقوفنا الى جانب سوريا بمواجهته
حركة حماس: نعرب عن تقديرنا للجمهورية العربية السورية قيادة وشعباً لدورها بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة
حركة حماس: نتطلع أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية وندعم كل الجهود المخلصة من أجل استقرارها
حركة حماس: نؤكد المضي في تطوير علاقات راسخة مع سوريا خدمة لأمتنا وقضاياها العادلة
وصول ناقلة قادمة من إيران الى ميناء بانياس السوري محملة بمليون برميل من النفط الخام
الرئيس الروسي بعد لقائه نظيره الإيراني في سمرقند: وفد روسي سيتوجه الأسبوع المقبل الى إيران ويضم ممثلين عن 80 شركة كبيرة
الرئيس الروسي لنظيره الإيراني: مواقف بلدينا في القضايا الإقليمية والدولية تتقارب وتتطابق أحيانا
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: بين روسيا وإيران علاقات استراتيجية وسنعمل على إبطال مفعول العقوبات الأميركية على بلدينا
الرئيس الروسي خلال لقائه نظيره الصيني: نتمسك بحزم بمبدأ الصين الواحدة وندين استفزازات واشنطن وأقمارها الصناعية بتايوان
الرئيس الروسي: محاولات بناء عالم أحادي القطب اكتسبت شكلا قبيحا في الآونة الاخيرة
الرئيس الصيني: نرغب ببذل جهود مع روسيا للقيام بدور القوى العظمى ولعب دور توجيهي لبث الاستقرار في العالم
رئيسة المفوضية الأوروبية بعد وصولها الى كييف: الكثير تغيّر في أوكرانيا وهي الآن مرشحة للانضمام الى الاتحاد الأوروبي
الرئاسة الأوكرانية: سائق يصطدم بعربته بسيارة في كييف كان على متنها الرئيس الأوكراني الذي لم يصب بجروح بالغة في الحادث
الرئيس الفنزويلي: كراكاس مستعدة وراغبة في إمداد سوق النفط والغاز الذي يحتاج إليه الاقتصاد العالمي بطريقة مستقرة وآمنة
وزير الخارجية الإيراني يوقع على مذكرة تعهدات العضوية الدائمة للجمهورية الإسلامية في منظمة شنغهاي للتعاون
الدفاع الأذربيجانية: مقتل 21 جنديا إضافيا في المواجهات الحدودية مع أرمينيا خلال الأسبوع الراهن
إدارة الرئيس الأميركي توافق للعام الثاني عى التوالي على منح مصر الجزء الأكبر من المعونة العسكرية السنوية المخصّصة لها
الرئيس بري رفع جلسة مجلس النواب الى الخامسة عصرا
منذ 54 mins
15 September، 2022
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