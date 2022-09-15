الخارجية الايرانية: لن نبقى ننتظر عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2022 - 16:26

الخارجية الايرانية: لن نبقى ننتظر عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي

منذ 1 ساعة 15 September، 2022
كنعاني
ايران - عربي وإقليمي

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنه “بالرغم من التزامنا بعملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، لكننا لن نبقى ننتظر عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها في الاتفاق”.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن “طهران تعمل بشكل متوازن وذكي وحيوي في تحقيق أهدافها الاستراتيجية بالسياسة الخارجية وتطوير علاقاتها الخارجية”.

هذا وأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس الأربعاء، أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع إيران قد وصلت إلى “طريق مسدود”.

المصدر: موقع العالم

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