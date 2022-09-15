الطقس في لبنان غدا الجمعة قليل الغيوم والحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس في لبنان غدا الجمعة قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، لذا يحذّر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة منخفضة.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، لذا يحذّر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

السبت: قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، كما يحذّر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية ينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

الاحد: قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة وتكون مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 26 الى 33 درجة، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة، في الداخل من 15 الى 34 درجة.

– الرياح السطحية: غربية وجنوبية غربية، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

– الانقشاع: جيّد اجمالاً.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام