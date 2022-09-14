الجيش اللبناني: توقيف 511 شخصا من جنسيات مختلفة لتورطهم بجرائم متعددة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 14 2022 - 14:30

الجيش اللبناني: توقيف 511 شخصا من جنسيات مختلفة لتورطهم بجرائم متعددة

منذ 49 mins 14 September، 2022
شعار الجيش اللبناني
لبنان

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاربعاء انه تم توقيف 511 شخصا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعددة.

وقال البيان إن “حصيلةُ التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر آب المنصرم هي: توقيف 511 شخصاً من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية”.

واضاف البيان “شملت المضبوطات 97 سلاحاً حربياً من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعدداً من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال”، وتابع “سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع اللطميات الحسينية

إغلاق مشاركة