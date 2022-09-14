مراسل المنار: قوات الإحتلال الصهيوني تنشر جنودا قرب السياج الحدودي بين بلدة حولا ومستعمرة “المنارة” بعد العثور على “ثغرة” مستحدثة في السياج – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2022 - 00:58

مراسل المنار: قوات الإحتلال الصهيوني تنشر جنودا قرب السياج الحدودي بين بلدة حولا ومستعمرة “المنارة” بعد العثور على “ثغرة” مستحدثة في السياج

منذ 2 ساعة 13 September، 2022
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