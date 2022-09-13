الرئيس الصيني يعفي 17 دولة افريقية من ديون مستحقة دعما لنموها وحفاظا على المشاريع المشتركة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2022 - 17:56

الرئيس الصيني يعفي 17 دولة افريقية من ديون مستحقة دعما لنموها وحفاظا على المشاريع المشتركة

منذ 1 ساعة 13 September، 2022
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