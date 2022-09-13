الرئيس الصيني يعفي 17 دولة افريقية من ديون مستحقة دعما لنموها وحفاظا على المشاريع المشتركة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2022 - 17:56
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الرئيس ميشال عون لصحيفة الأخبار: تولي حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية سيعرض البلاد لأزمة وطنية حقيقية
الرئيس عون: أشجع الرئيس المكلف على الاتفاق على حكومة مكتملة المواصفات الدستورية لتكون قادرة على تحمّل عبء ما ينتظرها
الرئيس عون: أخشى أن يكون ثمة مَن يحضّر لليوم الأخير في ولايتي لمؤامرة أشبه بانقلاب على النظام والدولة والرئاسة والدستور
الرئيس عون: سأترك القصر الجمهوري إذا كان يوماً طبيعياً لكن إذا شعرت بوقوع مؤامرة فلن أقف مكتوف الأيدي
الرئيس نجيب ميقاتي: فلنتعاون جميعاً لحل الملف الحكومي بما يساعد في إرساء المزيد من الاستقرار السياسي وتجنب سجالات عقيمة
الوزير علي حمية بعد لقاء البطريرك الماروني: لبنان بلد العيش المشترك والحوار ويجب إنجاز الاستحقاقات الدستورية بمواعيدها
وزير الداخلية بسام مولوي: يتم العمل على خطة عمل مستدامة لطرابلس والتواجد العسكري والأمني سيزداد في المنطقة
اللواء عباس ابراهيم من بريتال: لا قيامة للبنان من دون بدء مسار جديد عنوانه أن البقاع يجب أن يكون الرئة الاقتصادية
رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن: ندعو كل المعنيين إلى تشكيل حكومة لأنها ضرورة في هذه الظروف الصعبة
الجيش اللبناني: توقيف 84 سورياً ولبنانياً واحداً كانوا يتحضرون لمغادرة لبنان بطريقة غير شرعية انطلاقاً من ميناء طرابلس
كتائب شهداء الأقصى تعلن استهداف آلية عسكرية لجيش العدو قرب حاجز الجلمة بالضفة الغربية المحتلة
المفتش العام للقوات المغربية بلخير الفاروق يصل إلى تل أبيب في زيارة غير مسبوقة تصب في إطار التطبيع مع كيان الاحتلال
حركة الجهاد الإسلامي: تهديدات الاحتلال بشن عدوان واسع على الضفة الغربية محاولة لإجهاض نهوض المقاومة
حركة حماس: ندعو السلطة الفلسطينية إلى المبادرة والإعلان عن إلغاء اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني
حماس: استخدام الاحتلال طائرات مسيرة مسلحة تصعيد إجرامي لن يفلح في إخماد جذوة المقاومة المشتعلة في عموم الضفة المحتلة
عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي: نؤكد على حقنا في استغلال مقدراتنا كالغاز والممر البحري
الهندي: لن تعجز المقاومة في الساحات كافة عن الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني وحقنا في الغاز سنحميه بالنار والبارود
ملايين الزوار من داخل وخارج العراق يواصلون التوافد إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين عليه السلام
شركة النفط اليمنية: ارتفاع عدد سفن الوقود التي يحتجزها تحالف العدوان إلى 3 بعد احتجازه سفينة البنزين "سالا كريفا"
اشتباكات حدودية بين أذربيجان وأرمينيا توقع عشرات القتلى من الجانبين
الكرملين: مجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي سيناقش عبر الفيديو اليوم الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان
الخارجية الروسية: تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان ونتوقع الالتزام به وندعو للحل الدبلوماسي
الرئاسة الفرنسية: سنحيل موضوع الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان إلى مجلس الأمن الدولي
الرئاسة التركية: يجب على أرمينيا الابتعاد عن المواقف الاستفزازية
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: نراقب باستمرار الوضع والتطورات في منطقة القوقاز والمنطقة لن تتحمل حرباً
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض الالتزامات شمل فقط تعهداتنا في الاتفاق النووي وسنتراجع عنه إذا رفعت العقوبات
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: انشغال إدارة بايدن بالشأن المحلي لا يترك سوى وقت قليل للتوصل لاتفاق نهائي مع إيران
الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع نظيره الصيني على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزباكستان الخميس المقبل
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا تكثف قصف المواقع الأوكرانية على جميع الجبهات
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وعدد من المرافقين يحصلون على تأشيرات للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
الغارديان عن وثيقة مسربة: الاتحاد الأوروبي سيتراجع عن فرض سقف لسعر الغاز الروسي
عمدة باريس: إطفاء إنارة برج إيفل من الساعة 11 مساء والبنايات من الساعة 10 مساء لتخفيض استهلاك الطاقة
15 ألف ممرض أميركي يبدأون إضراباً عن العمل لـ3 أيام للمطالبة بتحسين ظروف عملهم وزيادة رواتبهم
الرئيس الصيني يعفي 17 دولة افريقية من ديون مستحقة دعما لنموها وحفاظا على المشاريع المشتركة
منذ 1 ساعة
13 September، 2022
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