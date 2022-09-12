وسائل إعلام تركية: أردوغان سيعرض مرة أخرى على بوتين لقاء زيلينسكي

نشرت صحيفة Hurriyet التركية أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سوف يعرض على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، ترتيب لقاء مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي في سمرقند.

وأضافت الصحيفة إن “أهم قضية في الاجتماع المرتقب بين أردوغان وبوتين ستكون الوضع في أوكرانيا، حيث سينقل أردوغان رسالة إلى بوتين تفيد بأن تركيا ستواصل بذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الحرب، وتحقيق وقف إطلاق نار مستدام من خلال مبادرات الوساطة”.

وسوف يجتمع الرئيسان في إطار قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند بأوزبكستان في 15-16 سبتمبر الجاري، حيث تابعت الصحيفة أن أردوغان سيؤكد لبوتين على ضرورة اللجوء للحل الدبلوماسي، كما من المتوقع أن تكون العملية العسكرية المحتملة ضد سوريا على جدول أعمال اجتماع الرئيسين.

كما قالت الصحيفة أيضا أن أحد البنود الرئيسية على جدول الأعمال في الاجتماع سوف تكون تفعيل صفقة “ممر الحبوب” بالكامل، حيث كتبت الصحيفة أنه “بعد تصريح بوتين بأن الحبوب تذهب، مع الأسف، إلى الدول الغنية”، سيطلب أردوغان إرسال البضائع الروسية على طول الممر على متن سفن بتنسيق من تركيا.

وكان الرئيس الروسي قد صرح، خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي بمدينة فلاديفوستوك، بأن سفينتين من أصل 87 سفينة، تحملان 60 ألف طن من المواد الغذائية من أصل 2 مليون طن بواقع 3% من شحنات الحبوب خرجت إلى دول الاتحاد الأوروبي وليس إلى البلدان الفقيرة.

من جانبه تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باتخاذ تركيا الترتيبات اللازمة كي تصل الحبوب الروسية، حال وصولها عبر ممر البحر الأسود، إلى البلدان الإفريقية الفقيرة.

المصدر: وكالات