إعلام العدو: سقوط طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدو “الإسرائيلي” قرب قلقيلية في الضفة الغربية، “نتيجة عطل فني” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2022 - 12:42

إعلام العدو: سقوط طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدو “الإسرائيلي” قرب قلقيلية في الضفة الغربية، “نتيجة عطل فني”

منذ 3 ساعة 11 September، 2022
أخبار موقع المنار

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