إعلام العدو: سقوط طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدو “الإسرائيلي” قرب قلقيلية في الضفة الغربية، “نتيجة عطل فني” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2022 - 12:42
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نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: الحزب يتابع التطورات في ملف الترسيم وموقفه لا يزال كما اعلنه أمينه العام
الشيخ قاسم: لضرورة تشكيل حكومة حتى لو بقي في عهد رئيس الجمهورية أسبوع أو أسبوعين ولتعاون الأطراف والتنازل لانجازه
مصادر المنار: الموفد الأمريكي عاموس هوكشتاين أنجز تقدّما لناحية ما طلبه لبنان حول النقطة "23 زائد" وحقل قانا بالكامل
مصادر المنار: هوكشتاين أُبلغ من الفرنسيين وشركة توتال استعدادهم للتنقيب في المياه اللبنانية مباشرة بعد توقيع الاتفاق
النائب حسين الحاج حسن: لضرورة أن تتمكن الدولة من وضع خطة التعافي للخروج من أزمتنا
المفتي الشيخ أحمد قبلان:لا بدّ أن تفهم قيادة اليونيفيل أنه لا عمليات لقواتها إلا بشراكة الجيش وضمن حدود المصلحة الوطنية
الشيخ قبلان حذر اليونيفل" مما وصفه "باللعب بالنار" وممارسة أي مهام من مهمات الحرب والتجسس والتعقب والاحتلال
استشهاد الشاب الفلسطيني حمد أبوجلدة متأثرًا بجراحه التي اصيب بها في جنين قبل أيام وإضراب شامل في المحافظة حدادا
مجموعات كبيرة من المستوطنين تواصل اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي
خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري يدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى لحمايته من مخططات الاحتلال
إعلام العدو: "سقوط طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي قرب قلقيلية في الضفة الغربية نتيجة عطل فني"
إعلام العدو يعلن اعتقال شابة بزعم حيازتها سكيناً على حاجز الجيب شمال شرق القدس المحتلة
وصول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الى موسكو على رأس وفد من قيادة الحركة
سلطات زابوروجيا لوكالة سبوتنيك: توقف وحدة الطاقة السادسة في محطة زابوروجيا للطاقة النووية عن العمل
رئيس البرلمان الصيني يشكر روسيا على دعمها الثابت في قضية تايوان
السلطات التركية طالبت اليونان بتوضيح حول حادثة إطلاق نار على إحدى سفن الشحن في بحر إيجه
مقتل 18 شخصاً على الأقل شمالي المكسيك بحادث اصطدام حافلة ركاب بصهريج محمل بالوقود
رويترز: زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب شرقي غينيا الجديدة
إعلام العدو: سقوط طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدو “الإسرائيلي” قرب قلقيلية في الضفة الغربية، “نتيجة عطل فني”
منذ 3 ساعة
11 September، 2022
سقوط مسيرة صهيونية
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