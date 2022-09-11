مندوب روسيا: بيان الثلاثي الأوروبي حول برنامج إيران النووي جاء في توقيت خاطئ

أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أن بيان الثلاثي الأوروبي الذي ينتقد برنامج إيران النووي جاء في توقيت خاطئ، وفي لحظة بالغة الأهمية في مفاوضات فيينا.

وكتب أوليانوف على تويتر”في غير وقته تماما… في لحظة حرجة للمفاوضات في فيينا، وعشية اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن البيان الثلاثي الصادر عن بريطانيا وألمانيا وفرنسا يدفع بمفاوضات إحياء الاتفاق النووي إلى الفشل، ويصب في مصلحة “الكيان الصهيوني”.

المصدر: وكالة تاس الروسية