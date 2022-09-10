الجهاد الاسلامي باركت عملية الخليل البطولية: تهديدات الاحتلال تزيد المقاومة شراسة

بارك المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة المحتلة، طارق عز الدين، عملية الخليل البطولية معتبرًا أن تهديدات الاحتلال تزيد المقاومة شراسة، وهذه العملية استمرار للعمل المقاوم، وهي نتاج طبيعي ومشروع لمقاومة الاحتلال الذي يستهدف القرى والمدن والأسرى الفلسطينيين.

وفي مقابلة صحفية تعقيباً على عملية الخليل، قال “اليوم نعيش ثورة حقيقية مسلحة، تتسع رقعتها في الضفة المحتلة، وهي تأتي نتاجاً لتصاعد وتيرة الإجرام الصهيوني بحق أبناء شعبنا، ورفع وتيرة التهديدات لشن عمليات عسكرية تزيد المقاومة قوة وصلابة”.

وأضاف “كتيبة جنين البطولية وطوباس وطولكرم، باتت رمزاً ونموذجاً للمقاومة في الضفة، وما شاهدناه اليوم في الخليل هو امتداد لهذه المقاومة الباسلة، وهو نهج طبيعي، والواقع الحقيقي الذي يجب أن تنتهجه المقاومة في ضرب الاحتلال”.

كما اعبتر أن “الإجرام الصهيوني هو من سيشعل الثورة بالضفة المحتلة، وستتسع رقعتها، لأن الرد على الاحتلال يجب أن يكون بذات الطريقة التي يمارسها علينا، لأن الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة، والكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير أرضنا من الاحتلال”.

المصدر: وكالات