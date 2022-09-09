مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الجمعة 9-9-2022

تفاؤلٌ مُفرِطٌ على المنابر، ولا جديدَ يُعتدُّ به في المحاضر ..

هي خلاصةُ زيارةِ الموفدِ الاميركي عاموس هوكشتاين القادم من تل ابيب الى بيروت للتفاوضِ حولَ الحدودِ البحرية. فعندَ حدودِ الزيارةِ السابقةِ بقيَ الموقفُ اللبنانيُ باجماعِ المعنيين، وعلى حبالِ الوقتِ اتى اللاعبُ الاميركي، محاولاً كَسْبَ المهلِ لمصلحةِ الاسرائيلي، واِن كانَ مذعِناً لمعادلاتِ القُوَّةِ اللبنانية ..

اللقاءاتُ معَ الرؤساءِ الثلاثةِ كانت جَيِدةً بحسَبِ هوكشتاين المتفائلِ لما سَمِعَهُ كما قال، ولكنْ لديهِ بعضُ العملِ لإنجازِه ..

فالزيارةُ بحدِّ ذاتِها ليست انجازاً، والحديثُ عن تقدمٍ يحتاجُ الى تسييلٍ عملي، ليبقى المنجزَ الوحيدَ على طولِ المشهدِ هو تاجيلُ تل ابيب الاستخراجَ من كاريش بفعلِ معادلةِ المقاومة ..

ساعاتٌ قليلةٌ لهوكشتاين في بيروتَ واخبارٌ كثيرةٌ اختلطت فيها التكهناتُ بالاُمنِيَّات، على انَّ ما خَزَّنتهُ محاضرُ اللقاءاتِ اقلُّ بكثيرٍ مما يُسرَّبُ ويقال ..

في اسرابِ الازماتِ المسيطرةِ على سماءِ لبنان، انقشاعٌ في رؤيةِ الاتصالاتِ والانترنت معَ تعليقِ موظفي اوجيرو اضرابَهم لاسبوع، افساحاً بالمجالِ امامَ اتمامِ الوعودِ الحكومية، وفي خنقةِ الكهرباءِ رياحٌ ايجابيةٌ معَ تشكيلِ الوفدِ التقني اللبناني لزيارةِ طهران، واجتماعِ وزيرِ الطاقةِ وليد فياض معَ السفيرِ الايراني في بيروتَ مجتبى اماني لبحثِ زيارةِ الوفدِ وتسريعِ الخطواتِ التقنيةِ لقبولِ الهبةِ الايرانيةِ، فيما جدد السفير أماني التأكيد ان الهبة جاءت استجابةً لمبادرةِ الامينِ العامّ لحزبِ الله سماحة السيد حسن نصر الله. واستجابةً للحاجةِ الملحةِ ومعَ انعدامِ كلِّ حُججِ الرفضِ لدى البعض، كانَ القرارُ السياسيُّ بالمضيِّ في الخطواتِ التقنيةِ لقبولِ الهبة التي مهما كانت ساعاتُ التغذيةِ المرتجاةُ منها فهي كاسرةٌ للعتمةِ المفروضةِ اميركياً..

دولياً كَسرت الخلافاتُ الاوروبيةُ حولَ تسقيفِ سعرِ الغازِ الروسي وَحدةَ الموقفِ في الاتحاد، وبدأت بعضُ دولِه تَتلوَّعُ من العتمةِ والصقيعِ معَ فقدانِ الغازِ الروسي، فيما اخترقت اصواتُ التظاهراتِ في ِالعديد من المدنِ والعواصمِ الاوروبيةِ مسامعَ الطبقةِ السياسية..

المصدر: قناة المنار