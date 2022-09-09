الجيش اللبناني: توقيف مطلوبين في بلدة حراجل

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 8 / 9 / 2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة حراجل المواطنين (م.ب.ز.) و(ع.م.) و(ب.ج.) لوجود عدة بلاغات ومذكرات توقيف بحقهم بجرم إطلاق النار على أشخاص في تواريخ مختلفة.

كما أن الأول قد ترأس عصابةً تقوم بالإتجار بالمخدرات وفرض الخوات وافتعال إشكالات في الضاحية الجنوبية تخللها إطلاق نار وقذائف على دورية للجيش ومستشفى ومحطة محروقات وعدد من المحال التجارية ما أدى إلى إصابة أشخاص. كذلك قامت العصابة بتهديد أشخاص وبأعمال سلب بقوة السلاح وخطفت أحد السوريين. ضُبطت بحوزة الموقوفين أسلحة وذخائر حربية ومخدرات.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام