ايران تجدد التأكيد على دعم المبادرات كافة لتعزيز استقرار لبنان

أكد النائبُ الاوَّلُ لرئيس الجمهورية الاسلامية في ايران محمد مخبر اَنَّ ايرانَ تدعمُ كافةَ المشاريعِ والمبادرات التي تهدِفُ الى تعزيز الاستقرار في لبنان.

مواقفُ مخبر جاءت خلال محادثاتٍ هاتفيةٍ مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيسِ حكومةِ تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.

واشاد مخبر بالمواقف الشُجَاعة للشعب اللبناني، كما اَكَّد ضرورةَ الحفاظِ على السلام والاستقرار في لبنان، مُجَدِّداً التأكيدَ على انَّ الجمهوريةَ الاسلاميةَ الايرانيةَ لنْ تَدَّخِرَ ايَّ جُهْدٍ في دعم الحكومةِ والشعبِ الُّلبنانِيَيْن وهي تُرحِّبُ بكافةِ المبادرات التي تُعزِّزُ الاستقرارَ السياسيّ والاقتصاديَّ والامنيَّ في لبنان.

وجددت طهرانُ استعدادَها لمساعدةِ لبنانَ كهربائيا، وفي الاطارِ علمت المنارُ أن وفداً لبنانيا مختصاً سيقصدُ ايرانَ للبحثِ في ملفِ الفيول ومعاملِ الانتاج.

المصدر: قناة المنار