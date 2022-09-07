اختتام مناورات “الشرق-2022” بالشرق الأقصى الروسي

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بيك يفكوروف، أن أهداف مناورات “الشرق-2022″، التي اختتمت الأربعاء في إقليم بريمورسك، قد تم تحقيقها بشكل كامل.

وقال يفكوروف: “لدينا فهم واضح لما يتعين علينا القيام به اليوم ولما نطمح إليه غدا من أجل ضمان الأمن العسكري لدولنا بشكل موثوق. وأعتقد أن أهداف المناورات قد تحققت بالكامل”.

وانطلقت مناورات “الشرق-2022” يوم 1 أيلول/سبتمبر واستمرت حتى اليوم 7 أيلول/سبتمبر تحت قيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف.

وشارك في المناورات أكثر من 50 ألف جندي وأكثر من 5 آلاف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية وقارب وسفن دعم.

المصدر: وكالات