مراسل المنار: قوات الإحتلال الصهيوني تلقي قنبلتين مضيئتين في أجواء الحدود المقابلة لنهر الوزاني في القطاع الشرقي من الجنوب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2022 - 01:54

مراسل المنار: قوات الإحتلال الصهيوني تلقي قنبلتين مضيئتين في أجواء الحدود المقابلة لنهر الوزاني في القطاع الشرقي من الجنوب

منذ 2 ساعة 6 September، 2022
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