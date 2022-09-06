النفط يتراجع بعد خفض متواضع لإنتاج أوبك+ في أكتوبر

تراجعت أسعار النفط في وقت مبكر الثلاثاء 6 سبتمبر لتقلص مكاسب اليوم السابق التي بلغت 3% بعدما اُعتبر اتفاق مجموعة أوبك+ على خفض الإنتاج بواقع 100 ألف برميل يومياً في أكتوبر تشرين الأول بمثابة تحرك رمزي إلى حد كبير لوقف تراجع الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا، أي 0.3%، إلى 95.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:54 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 89.13 دولار للبرميل، وزادت 2.26 دولار، أي 2.6%، عن إغلاق يوم الجمعة. وكانت الأسواق مغلقة في الولايات المتحدة أمس الاثنين بسبب عطلة عيد العمال.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا، ويطلق عليهم أوبك+، اتفقوا على التراجع عن زيادة قدرها 100 ألف برميل يومياً في سبتمبر أيلول بعد أن أبدى أعضاء قلقهم من تراجع الأسعار منذ يونيو حزيران رغم شح الإمدادات.

وفي دعم إضافي للأسعار، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنه أصبح أقل تفاؤلا حيال التوصل إلى اتفاق سريع على إحياء الاتفاق النووي الإيراني، مما يعني تأخير أي عودة لنحو مليون برميل يوميا من الخام الإيراني إلى السوق.

المصدر: cnbcarabia