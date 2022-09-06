الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد سباعنة وتؤكد ان جريمة هدم منزل رعد حازم لن تخمد روح المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2022 - 12:24
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الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد سباعنة وتؤكد ان جريمة هدم منزل رعد حازم لن تخمد روح المقاومة
منذ 1 ساعة
6 September، 2022
الجهاد الإسلامي
الشهيد سباعنة
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