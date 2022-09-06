الصين توافق على أول لقاح مضاد لكورونا “قابل للاستنشاق” في العالم

وافق منظمو الأدوية الصينيون على أول لقاح يمكن استنشاقه في العالم لـ”كوفيد-19″.

واللقاح من تصنيع شركة “CanSino Biologics”، التي يقع مقرها في مدينة تيانجين، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وصرحت الشركة في بيان لبورصة “هونغ كونغ” أن الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية منحت اللقاح “الضوء الأخضر” للاستخدام الطارئ كمعززـ وأوضحت أن اللقاح الخالي من الإبر – والذي يتميز بإمكانية تخزينه وإعطائه بسهولة أكبر من اللقاح العضلي – سيتم إعطاؤه من خلال البخاخات.

وأضافت أن “الموافقة على لقاحها القابل للاستنشاق سيكون لها تأثير إيجابي على أدائها، إذا تم شراء اللقاح في وقت لاحق واستخدامه من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة”.

وعقب الإعلان عن اللقاح الجديد، ارتفعت أسهم الشركة المذكورة 14 في المئة قبل أن تغلق أعلى بنسبة 7.1 بالمئة من قيمتها الافتتاحية.

ويقوم العلماء في العديد من بلدان العالم، بما في ذلك روسيا كوبا وكندا وأمريكا بتجربة لقاحات “كوفيد-19” القابلة للاستنشاق.

يشار إلى أن الصين أجازت حتى الآن 8 لقاحات أخرى قابلة للحقن مصنوعة محليا منذ عام 2020.

المصدر: سبوتنيك