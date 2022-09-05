نباتات منزلية تنقي الهواء وتُحسن المزاج والصحة النفسية!

النباتات المنزلية ليست للزينة وإضافة لمسات جمالية على التصميم الداخلي فحسب، بل تتمتع بخصائص عملية، فهي تنتج الأكسجين وترطب الهواء. وتبعا للنوع والحجم، يمكن للنباتات الخضراء تصفية كميات كبيرة من الملوثات، وبالتالي تحسين المناخ الداخلي بشكل واضح.

وأكدت دراسة أجرتها وكالة ناسا أن زراعة بعض النباتات داخل المنزل قد يكون بديلاً رائعاً لأجهزة تنقية الهواء الكهربائية باهظة الثمن، ومن ثم الحصول على منزل ملئ بالهواء الطبيعي المنعش، بالإضافة إلى تحسين المزاج والصحة النفسية.

إذ إن العديد من النباتات المنزلية يمكن أن تكون فعالة في إزالة السموم مثل الفورمالديهايد والبنزين وثلاثي كلورو الإيثان وغيرها من الهواء. والتي يمكن أن تتواجد في الدهانات والسجائر والسجاد.

وأفضل النباتات المنزلية لتنقية الهواء هي:

اللبلاب: اللبلاب أو نبتة العنكبوت نبتة مثالية، صالحة لمحبي الحيوانات الأليفة، إذ تقلل من روائحها كما تمتص الغاز الناتج من استخدام مستحضرات التنظيف.

وتفضل الظل الجزئي، أي لا يجب أن تكون في الشمس الحارقة ولا في الظل المظلم. أوراقها الخضراء مزينة بحافة بيضاء، مما يجعلها مزخرفة بشكل خاص. وتقوم أيضا بتصفية الملوثات مثل الفورمالديهايد والزيلين من الهواء.

صبار الألوفيرا: يعرف صبار الألوفيرا بفوائده للجسم . وبالإضافة إلى ذلك يتمتع هذا النبات الدائم الخضرة بخصائص لتنقية الهواء. إذ ينتج الأكسجين على مدار 24 ساعة في اليوم، بما في ذلك في الليل، وبالتالي فهو مناسب بشكل خاص لغرفة النوم.

شجرة التنين: نبات منزلي يسهل العناية به قد يصل ارتفاع شجرة التنين إلى 2.5 متر. وتعتبر مناسبة جدا كنباتات منزلية لتنقية الهواء لأنها يمكن أن ترشح الملوثات مثل البنزين والفورمالديهايد والتولوين وثلاثي كلورو إيثيلين. لكنها أقل ملاءمة للأسر التي لديها أطفال أو حيوانات أليفة، لأن الأوراق يمكن أن تكون سامة. بحسب ما نشره موقع “هاوس اوند غارتن بروفي” الألماني.

زنبق السلام: ووفقاً لما نشره موقع “شتيرن” الألماني، يعتبر زنبق السلام أحد أفضل نباتات تنقية الهواء، حيث يزيل الغازات السامة مثل البنزين والفورمالديهايد وأول أكسيد الكربون من الهواء. علاوة على ذلك، فهو نبات جميل المظهر أيضا، ويحمل أوراقا خضراء داكنة لامعة وأزهارا بيضاء جميلة.