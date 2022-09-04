الرئيس عون تلقى اتصالا من نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب اعلمه فيه بمجيء الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين اواخر الاسبوع المقبل الى بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2022 - 19:48
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نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: كل التقارير الإعلامية التي نشرت مؤخرا عن مهمة هوكشتاين مبنية على تكهنات وليست دقيقة
اعلاميون ونشطاء لبنانيون ينظمون جولة بحرية من طرابلس باتجاه الناقورة تأكيداً على حقوق لبنان في مياهه بوجه العدو الصهيوني
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العماد ميشال عون: وحدة موقفنا ضمانة حقوقنا وثرواتنا لأجيالنا المتطلعة بثبات لتجسيد طموحاتها بوطن تصنعه على قدر أحلامها
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السودان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 112 قتيلا و115 مصابا
الرئيس عون تلقى اتصالا من نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب اعلمه فيه بمجيء الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين اواخر الاسبوع المقبل الى بيروت
منذ 1 ساعة
4 September، 2022
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