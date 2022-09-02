الرئيس بري إستقبل عكر ونقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ووفداً من الهيئات الاقتصادية وعرض الأوضاع العامة مع أيوب

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائبة رئيس مجلس الوزراء السابق الوزيرة السابقة زينة عكر حيث جرى عرض للاوضاع وآخر المستجدات السياسية ، كما قدمت عكر لرئيس المجلس كتاباً بعنوان ” الإنتخابات النيابية عام ٢٠٢٢ ارقام وإحصائيات “.

كما استقبل الرئيس بري نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان برئاسة النقيب عفيف شرارة على رأس وفد من مجلس النقابة الجديد.

وقدم الوفد للرئيس بري كتاباً عن تاريخ نقابة خبراء المحاسبة المجازين منذ تاسيسها عام ١٩٠٠ وحتى الان على لسان مؤسسيها.

كما عرض الرئيس بري الأوضاع العامة لا سيما الاقتصادية منها خلال لقائه وفداً من الهيئات الإقتصادية في لبنان برئاسة رئيس إتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير .

وسلم الوفد الرئيس بري رؤية الهيئات الاقتصادية في لبنان لخطة التعافي الإقتصادي في لبنان .

وبعد الظهر عرض رئيس المجلس الاوضاع العامة وشؤوناً تشريعية خلال لقائه عضو كتلة “الجمهورية القوية “النائبة غادة ايوب، كما عرضت ايوب مع الرئيس بري الاوضاع الانمائية في منطقة جزين وساحلها لا سيما مخاوف ابناء المنطقة من حرمانهم أو تقليص حقهم المكتسب بالإستفادة من التغذية من الطاقة الكهربائية المنتجة من معمل بول أرقش التابع لمصلحة مياه الليطاني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام