رويترزعن صندوق النقد الدولي: ثمّة خلافات رئيسيّة قائمة في قانون السريّة المصرفيّة في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 2 2022 - 01:20
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
01 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
ترددات البث
البث المباشر
هيئة شؤون الأسرى والمحررين: الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال انتصرت بتحقيق مطالبها والغاء العقوبات المفروضة عليها
هيئة شؤون الأسرى: إدارة السجون خضعت للأسرى على ان يبدأ العمل بالحقوق المستعادة فورا
هيئة شؤون الأسرى: إحتمال العودة للبرنامج التصعيدي واردة في حال الإخلال من قبل سلطات الإحتلال
الاسير الفلسطيني خليل عواودة يعلّق اضرابه المفتوح عن الطعام بعد اتفاق مكتوب يقضي بالإفراج عنه في الثاني من تشرين الاول
الاسير الفلسطيني خليل عواودة للمنار: الإعتقال الإداري هو أبشع جريمة في تاريخ الانسانية
عواودة للمنار: الأسرى سينتصرون على السجان و"إن كان الاعتقال الإداري لا يستقيم الا بالدماء فيا سيوف خذينا"
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم بلدة اليامون غرب جنين وتعتقل الشاب عمر الجعبري
مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الإحتلال الصهيوني على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة
وزير الخارجية الايراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الاماراتي: إيران تقوم بفحص نص الاتفاق وإعداد الرد على أمريكا
حسين أمير عبداللهيان: إيران أبدت حسن نيتها وجديتها للتوصل إلى اتفاق نووي قوي ومستقر
قائد الحرس الثوري الايراني: ليست لدينا أي ثغرات في مجال الدفاع ومستعدون للرد على التهديدات في أي مستوى
اليمن: عرض عسكري للمنطقة العسكرية الخامسة وألوية النصر والقوات البحرية والجوية والكشف عن صاروخ بر ـ بحر نوع "فالق 1"
رئيس المجلس السياسي الاعلى مهدي المشاط: المستوى العالي الذي وصل إليه جيشنا هو من مكاسب الصمود في مواجهة العدوان
قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي: شعبنا يمتلك الموقف الحق والقضية العادلة وهو مستمر في الدفاع عن حقوقه
السيد الحوثي: كل مساعي الأعداء لتدمير قدرات الجيش وتجريد اليمن من كل قوة تتصدى لعدوانهم واحتلالهم باءت بالفشل
وحدات من الجيش العراقي والحشد الشعبي تحاصر عدداً من إرهابيي تنظيم داعش الارهابي في أحد أنفاق الموصل
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: مهمتنا إنهاء الحرب وحماية أهالينا في القرم ودونباس الذين يحاولون إثبات انتمائهم الى روسيا
نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي: موسكو لن تقوم بتوريد النفط الى الدول التي ستدعم مبادرة وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي
وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا
رويترزعن صندوق النقد الدولي: ثمّة خلافات رئيسيّة قائمة في قانون السريّة المصرفيّة في لبنان
منذ 3 ساعة
1 September، 2022
صندوق النقد الدولي
قانون السرية المصرفية في لبنان
التعليقات
ذات صلة
النائب ضاهر: لوقف المفاوضات مع صندوق النقد أو اخبار المودعين بحقيقة الامور
دوكان للرؤساء الثلاثة: هذه شروط مليارات صندوق النقد
النائب محمد يحيى بعد لقائه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي : لمتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
شاركوا معنا في استطلاع برامج عاشوراء 2022
إغلاق
مشاركة