وكالة الفضاء الأوروبية تكشف سبب فيضانات باكستان المدمرة

كشفت وكالة الفضاء الأوروبية الخميس أن فيضانات باكستان المدمرة نتجت عن هطول الأمطار الموسمية بغزارة فاقت المعدل العادي بعشرة أضعاف، على ما أوردت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

ونشرت صورا بالأقمار الصناعية لبحيرة مترامية شكلها فيضان نهر السند.

أودت فيضانات باكستان بحياة مئات الأشخاص منذ حزيران الماضي، كما وجرفت مساحات من الأراضي الزراعية وقضت على محاصيلها وألحقت أضرارا أو دمرت أكثر من مليون منزل.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية انها استخدمت بيانات القمر الصناعي “كوبرنيكوس” التابع للاتحاد الأوروبي لتحديد حجم الطوفان من الفضاء والمساعدة في جهود الإنقاذ.

وأضافت أن “هطول الأمطار الموسمية بغزارة أكثر من عشر مرات من المعتاد منذ منتصف يونيو أدت إلى غمر أكثر من ثلث البلاد بالمياه حتى الآن”.

ونشرت الوكالة صورا التقطها القمر الصناعي تظهر منطقة فاض فيها نهر السند “ما أدى فعليا إلى تشكل بحيرة طويلة وبعرض عشرات الكيلومترات” بين مدينتي ديرا مراد جمالي ولاركانا.

وقال مسؤولون إن أكثر من 33 مليون شخص تضرروا جراء الفيضانات، أي واحد من كل سبعة باكستانيين، أما كلفة إعادة البناء فتقدر بأكثر من 10 مليارات دولار.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الفيضانات بأنها “كارثة مناخية”، وحض على المساهمة بجمع 160 مليون دولار من التمويل الطارئ.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية