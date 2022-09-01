موظفو اوجيرو.. مستمرون بالاضراب

اكدت نقابة موظفي ومستخدمي هيئة اوجيرو الاستمرارَ في اضرابها الى حينِ الاستجابةِ لمطالبها بتحسينِ الرواتبِ بما يتلاءمُ مع الاوضاعِ المعيشية الراهنة.

ويتواصل اللقاء بين وزير الاتصالاتِ في حكومة تصريف الاعمال جوني قرم ووفد من النقابةِ للتفاوضِ حولَ آليةِ تنفيذِ المطالبِ في ظلِ خروجِ عددٍ من السنترالات من الخدمة بسببِ الاعطال.

وكان وزير الاتصالات اعلن في مقابلة مع قناة المنار انه اتفق معَ موظفي اوجيرو خلالَ اجتماعٍ معهم مساءَ الامس على ابقاءِ العملِ في السنترالات الرئيسية موضحاً انَ تعديلَ الاتفاقِ في هذه الهيئة متعلقٌ باقرار الموازنة.

المصدر: قناة المنار