الامن العام: تقديم طلبات لتسوية أوضاع السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2022 - 13:22

الامن العام: تقديم طلبات لتسوية أوضاع السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة

منذ 29 mins 1 September، 2022
قوى الامن-العلاقات العامة
لبنان

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، انه” الحاقاً للتعميم الصادر بتاريخ 7/7/2022 والمتعلق بتسوية أوضاع الرعايا السوريين الموجودين في لبنان، تُعلن المديرية العامة للأمن العام عن المباشرة بتسوية أوضاع الرعايا السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية(خلسة) قبل تاريخ 24/4/2019، بإستثناء الذين بحقهم تدابير عدلية، وذلك لدى المراكز الإقليمية حصراً.
تُقبل طلبات تسوية الأوضاع إعتباراً من تاريخه ولغاية 30/12/2022 ضمناً.

للإطلاع على الشروط والتفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت:   www.general-security.gov.lb “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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