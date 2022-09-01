أمين سر نقابة عمال اوجيرو للمنار : لم نعد نتحمل هذا الوضع الحالي

أكد أمين سر نقابة عمال اوجيرو عبد الله اسماعيل للمنار اننا “لم نعد نتحمل هذا الوضع الحالي حيث يُطلب من الموظف الحضور سبعة ايام في الاسبوع 24 ساعة على 24 ، وانا غير قادر على تأمين قوت يومه ولا مواصلاته ولا استشفاءه ولا مدارس وجامعات”.

واشار اسماعيل الى ان”عمال اوجيرو لم يتوقفوا عن العمل في أزمة كورونا ومطلبنا اليوم مساوتنا مع زملائنا في نفس القطاع”.

وفي هذا الوقت يعقد اجتماع طارئ لنقابة مستخدمي “اوجيرو” وسط حال من الغليان في صفوف المستخدمين على اثر الاجتماع ليلا بين وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم واعضاء النقابة.

المصدر: قناة المنار