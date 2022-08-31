الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في أجواء دمشق وريفها وتسقط عدداً منها (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2022 - 23:34

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في أجواء دمشق وريفها وتسقط عدداً منها (سانا)

منذ 2 ساعة 31 August، 2022
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