رئيس “جمهورية دونيتسك”: صواريخ “HIMARS” التي يبلغ مدى تحليقها 300 كيلومتر وصلت إلى الأراضي الأوكرانية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2022 - 17:24

رئيس “جمهورية دونيتسك”: صواريخ “HIMARS” التي يبلغ مدى تحليقها 300 كيلومتر وصلت إلى الأراضي الأوكرانية

منذ 17 mins 31 August، 2022
أخبار موقع المنار

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