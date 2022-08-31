شركة غازبروم الروسية: تعليق إمدادات الغاز لشركة إنجي الفرنسية بسبب عدم سداد مقابل إمدادات شهر تموز/يوليو – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2022 - 01:24
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عودة الهدوء إلى بغداد وباقي المحافظات العراقية بعد انسحاب أنصار السيد مقتدى الصدر والعمليات المشتركة ترفع حظر التجوال
السيد مقتدى الصدر: أعتذر من الشعب العراقي المتضرر الوحيد مما جرى والقاتل والمقتول في النار
السيد مقتدى الصدر: أحيي القوات الأمنية والحشد الشعبي الذي لا علاقة له بما يحصل
رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح: إجراء انتخابات جديدة مبكرة يمثل مخرجاً للأزمة الراهنة
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: هذا الواقع المخزي يتطلب موقفا صادقا وصريحا لمواجهته والتصدي له
الكاظمي: سياسيا قمنا بمسؤولياتنا في إطلاق حوار وطني لكن الحوار يقتضي أن يتنازل الجميع وليس أن يستمر التصعيد السياسي
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي: موقف السيد مقتدى الصدر هو بحجم العراق الذي يستحق منا الكثير
الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي: يجب عودة جلسات البرلمان واستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة
الإطار التنسيقي: نتقدم بالشكر لكل موقف وكلمة وفعل ساهم في إيقاف الفتنة ووضع حد لنزيف دماء الإخوة من أبناء الوطن الواحد
الإطار التنسيقي: لضرورة الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية وندعو مجلس النواب والمؤسسات الدستورية للعودة إلى ممارسة مهامها
الحشد الشعبي: نثمن دعوات التهدئة ووقف العنف المسلح التي أطلقها السيد مقتدى الصدر وندعو في نفس الوقت إلى بسط الأمن
الإمام السيد علي الخامنئي استقبل رئيس الجمهورية الإسلامية السيد إبراهيم رئيسي وأعضاء الحكومة
الإمام الخامنئي: نشيد بمساعي الحكومة وإنجازاتها في مختلف القطاعات التي أحيت الأمل في قلوب أبناء الشعب الإيراني
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: لا يمكننا تنفيذ مطالب إضافية للوكالة الدولية للطاقة بسبب العقوبات
لبنان: جلسة نيابية مشتركة بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لعدد من اللجان لمناقشة مشروع الكابيتال كونترول
النائب علي فياض: لدينا ملاحظات جوهرية على مشروع الكابيتال كونترول الذي يجب أن يراعي مصلحة المودعين وحماية أموالهم
محامية الأسير الفلسطيني خليل عواودة: محكمة الاحتلال ترفض طلباً جديداً بالإفراج عن الأسير عواودة بسبب خطورة وضعه الصحي
شركة غازبروم الروسية: سيتم وقف ضخ الغاز عبر خط "نورد ستريم" ابتداءً من صباح الأربعاء ولغاية صباح السبت
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 1200 جندي أوكراني وتدمير عشرات المدرعات عند تصدي القوات الروسية لهجوم مضاد في خيرسون
رئيسة المفوضية الأوروبية: أسعار الطاقة تحطم أرقاما قياسية بتأثير اجتماعي واقتصادي متزايد ويجب معالجة هذا بسرعة
رئيسة المفوضية الأوروبية: مخزون الغاز الأوروبي بلغ 80% لكننا بحاجة للطاقة المتجددة لقطع اعتمادنا على روسيا
الرئيس التركي: استخدام اليونان منظومة صواريخ إس-300 في جزيرة كريت لاستفزاز طائراتنا العسكرية يعتبر عملا عدائيا
رويترز: تايوان تطلق رشقا تحذيرية لأول مرة على مسيرة صينية قبالة شواطئ الجزيرة
شركة غازبروم الروسية: تعليق إمدادات الغاز لشركة إنجي الفرنسية بسبب عدم سداد مقابل إمدادات شهر تموز/يوليو
منذ 4 ساعة
30 August، 2022
شركة غازبروم
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