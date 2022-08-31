شركة غازبروم الروسية: تعليق إمدادات الغاز لشركة إنجي الفرنسية بسبب عدم سداد مقابل إمدادات شهر تموز/يوليو – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2022 - 01:24

شركة غازبروم الروسية: تعليق إمدادات الغاز لشركة إنجي الفرنسية بسبب عدم سداد مقابل إمدادات شهر تموز/يوليو

منذ 4 ساعة 30 August، 2022
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