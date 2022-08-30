الدفاع الروسية تكشف تفاصيل خسائر القوات الأوكرانية في هجومها المضاد الفاشل في خيرسون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني خسر أكثر من 1200 فرد وعشرات المدرعات عند تصدي القوات الروسية لهجومه المضاد في خيرسون أمس الاثنين.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، إنه “نتيجة سحق الهجوم الذي نفذته القوات الأوكرانية بناء على تعليمات شخصية من (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي على محور نيكولايف-كرفوي روغ ومحاور أخرى، تكبد العدو خسائر كبيرة”.

وأوضح كوناشينكوف أن “الإجراءات الفعالة لمجموعة القوات الروسية” أدت إلى تدمير 48 دبابة و46 عربة مشاة قتالية و37 عربة قتالية مصفحة أخرى و8 سيارات رباعية الدفع مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، كما تم القضاء على أكثر من 1200 جندي أوكراني، خلال اليوم الماضي.

وذكر المتحدث أنه عند صد الهجوم المعادي، دحرت القوات الروسية وحدات من لواء الهجوم الجبلي المنفصل 128 للقوات الأوكرانية تم نقلها من غرب أوكرانيا للمشاركة في العملية، مضيفا أن 5 من جنود اللواء ألقوا سلاحهم واستسلموا.

وحول حصيلة اليوم الماضي، قال كوناشينكوف إن أسلحة أرضية عالية الدقة أصابت نقطة انتشار مؤقتة ومستودع ذخيرة للواء الدبابات الأول للقوات الأوكرانية في منطقة دنيبروبتروفسك، ما أدى إلى مقتل أكثر من مائتي مسلح بينهم نحو 40 مرتزقا أجنبيا، وتدمير أكثر من 20 عربة مصفحة وعدد كبير من قذائف المدفعية.

وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، لقي أكثر من 100 مسلح حتفهم بالضربات التي استهدفت نقطة انتشار مؤقتة لمرتزقة من تنظيم “الفيلق الأجنبي”، وكذلك مركز قيادة لتنظيم “كراكن” القومي المتطرف.

وفي مدينة كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبتروفسك، دمرت القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة، ورش مصنع “انترفزريفبروم”، التي كانت تنتج متفجرات ومنتجات أخرى للجيش الأوكراني.

وأصابت الضربات الجوية والصاروخية والمدفعية الروسية خلال يوم 5 مواقع قيادة أوكرانية و52 وحدة مدفعية ووقوات ومعدات عسكرية في 142 منطقة.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز Su-25 في منطقة نيكولايف، وخمس طائرات بدون طيار في مناطق متفرقة، كما اعترضت ثلاثة صواريخ باليستية أوكرانية من طراز Tochka-U، و53 قاذفة لراجمات الصواريخ، منها 44 لـHIMARS ، و5 لـ”أولخا”، و4 لـ”أوراعان”.

وفي المجموغ تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 278 طائرة، و148 مروحية، و837 1 طائرة بدون طيار و370 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و539 4 دبابة ومدرعة أخرى، و822 راجمة صواريخ، و3357 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و5136 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية