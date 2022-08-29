مراسل المنار: العدو الاسرائيلي أطلق النار في الهواء لترهيب عدد من الشبان بعد اقترابهم من السياج الحدودي قرب موقع “العباد” شرق بلدة حولا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 29 2022 - 21:18

مراسل المنار: العدو الاسرائيلي أطلق النار في الهواء لترهيب عدد من الشبان بعد اقترابهم من السياج الحدودي قرب موقع “العباد” شرق بلدة حولا جنوب لبنان

منذ 45 mins 29 August، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج عاشوراء 2022
استطلاع برامج عاشوراء 2022

إغلاق مشاركة