قيادة العمليات المشتركة في العراق تعلن حظر التجوال في كل المناطق اعتبارا من الساعة السابعة مساء اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2022 - 18:06

قيادة العمليات المشتركة في العراق تعلن حظر التجوال في كل المناطق اعتبارا من الساعة السابعة مساء اليوم

منذ 26 mins 29 August، 2022
أخبار موقع المنار

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