الشيخ قاسم زار مدينة قم والتقى مرجعيات دينية في اطار زيارته الى طهران

زار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مدينة قم المقدسة، في إطار الزيارة التي يقوم بها للجمهورية الإسلامية للمشاركة في المؤتمر الذي يقيمه المجمع العالمي لأهل البيت، وتشرف بزيارة المرجعَين الدينيين آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي وآية الله العظمى الشيخ نوري الهمداني، حيث وضعهما في أجواء التطورات السياسية في لبنان والمنطقة، وقد عبَّر آية الله مكارم الشيرازي عن اعتزازه بمقاومة حزب الله وعلى رأسه الأمين العام سماحة السيد حسن نصر الله، وكذلك شدَّد آية الله الهمداني على ضرورة وحدة الأمة وتكاتفها حول المقاومة”.

كما التقى الشيخ قاسم بالمجمع العمومي لجامعة المدرِّسين بحضور عدد من أساتذة البحث الخارج والدراسات العليا في الحوزة العلمية، وكان له كلمة في اللقاء تطرَّق خلالها لأهم المحطات التي مرَّت بها المقاومة على مدار أربعين عاماً. واختتم الشيخ قاسم لقاءاته باجتماع خاص مع الهيئة الإدارية والعلمية لجامعة المدرِّسين ومجموعة من مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الإسلامية. كما تشرَّف بزيارة مقام السيدة المعصومة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام