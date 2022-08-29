مراسل المنار: القوات الامنية العراقية تخرج المتظاهرين من مبنى القصر الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2022 - 18:06
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زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يعلن اعتزال العمل السياسي نهائيا واغلاق كافة المؤسسات التابعة للتيار الصدري
مئات المتظاهرين من انصار التيار الصدري يحتشدون في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد
القوات الأمنية العراقية تدعو المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء وتطالب بعدم الإعتداء على المؤسسات
مكتب السيد الصدر: يمنع رفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية باسم التيار الصدري
قيادة العمليات المشتركة في العراق تعلن حظر التجوال في جميع المحافظات اعتبارا من السابعة من مساء اليوم حتى اشعار آخر
العمليات المشتركة: نجدد الدعوة الى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإلتزام بالتوجيهات الصادرة عنها
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: ندعو المتظاهرين الى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء
الكاظمي: تمادي الخلاف السياسي ليصل الى لحظة الإضرار بكل مؤسسات الدولة لا يخدم مقدرات الشعب العراقي
الرئيس العراقي برهم صالح: الظرف العصيب الذي يمر ببلدنا يستدعي من الجميع التزام التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد
الرئيس برهم صالح: التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريا مع الإلتزام بالقوانين وحفظ الأمن العام
السفارة الايرانية في بغداد تطلب من الزوار الإيرانيين المتواجدين في العراق في زيارة الاربعين تعدم التجاول بين المحافظات
آية الله السيد كاظم الحائري يعلن عدمَ الاستمرارِ في التصدي للمرجعيةِ بسببِ المرضِ والتقدمِ في العمر
آية الله الحائري دعا جميع المؤمنين الى إطاعة الإمام السيّد عليّ الخامنئي : سماحته هو الأجدر والأكفأُ على قيادةِ الاُمّة
وكالة ناسا تؤجل إطلاق صواريخها الى القمر بسبب مشكلة في أحد المحركات
منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل الى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الهندي (95 ـ 63)
مراسل المنار: القوات الامنية العراقية تخرج المتظاهرين من مبنى القصر الحكومي
منذ 35 mins
29 August، 2022
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