مراسل المنار: القوات الامنية العراقية تخرج المتظاهرين من مبنى القصر الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2022 - 18:06

مراسل المنار: القوات الامنية العراقية تخرج المتظاهرين من مبنى القصر الحكومي

منذ 35 mins 29 August، 2022
أخبار موقع المنار

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